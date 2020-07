Horror en Constitución: quemaron viva a una mujer en situación de calle

El hecho ocurrió el pasado sábado cerca de la medianoche sobre la calle Virrey Ceballos 1248, justo debajo de la Autopista 25 de Mayo, en el barrio de Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes de la Policía de la Ciudad aseguraron que personal de la Comisaría Vecinal 1C concurrieron al lugar tras ser alertados por un vecino que denunció que se estaba incendiando un asentamiento precario.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron una casilla que se prendía fuego, por lo que solicitaron la presencia de los bomberos.

Una vez sofocado el incendio por parte de los bomberos, entre los restos se halló el cuerpo de una persona totalmente carbonizada.

Fuentes judiciales confirmaron que la víctima fue una mujer y que falleció por las quemaduras en su cuerpo.

Los investigadores sospechan, tras la declaración de un testigo, que el hecho fue provocado de manera intencional por un hombre que, tras prender fuego la casilla, abandonó el lugar caminando en dirección a la calle Cochabamba.

La causa está a cargo de la fiscal Romina Monteleone, de la Fiscalía Criminal y Correccional Número 52, quien ordenó una serie de medidas para intentar identificar al sospechoso y lograr su detención.