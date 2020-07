Conmoción en Hollywood: Naya Rivera, la actriz de “Glee”, desapareció en un lago de Los Ángeles

Will Smith y Jada Pinkett.

En una reciente entrevista en el programa The Breakfast Club, el cantante August Alsina, de 27 años, confirmó que mantuvo una relación amorosa por años con Jada Pinkett Smith y que Will Smith aprobó el romance, lo que podría ser una señal de que el matrimonio de Hollywood abrió la pareja en un momento dado de su larga vida juntos.

Alsina entró en la vida de los Smith en 2015, a raíz de su amistad con Jaden, uno de los hijos de la pareja. Sin embargo, no se habría tratado de un affaire secreto, porque, según su versión de los hechos, contó con el visto bueno del protagonista de Men in Black.

De hecho, el famoso actor y August habrían mantenido una conversación muy civilizada al respecto. “Me senté con Will y hablamos sobre las transformaciones que ha ido sufriendo su matrimonio, y cómo se ha ido convirtiendo en una unión de compañeros de vida... y me dio su bendición”, afirmó el artista de Nueva Orleans durante la entrevista.

“Me entregué totalmente a esa relación durante años, y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien”, continuó.

August Alsina con Jada Pinkett Smith en la gala de los BET Awards de 2017.

El artista afirmó que decidió romper ahora su silencio acerca de su romance con Jada solo porque quiere dejar claro que no es un destroza hogares. En realidad, el más perjudicado en toda esta historia de amor fue, en su opinión, él mismo.

“He perdido dinero, amistades... Y creo que es porque la gente no sabe la verdad, pero no he hecho nada malo”, insistió. “Todo eso me destrozó... Probablemente haya sido lo más duro que me ha sucedido en toda la vida”.

Pese a todo, él solo tiene buenas palabras para la pareja. Alsina destacó que ama a la familia Smith como a la suya propia y que le había molestado el rechazo de esta relación por parte de la actriz estadounidense, de 48 años, 21 años mayor que él.

Tras estas declaraciones que se reprodujeron en todo los medios estadounidenses, los representantes de los actores desmintieron públicamente las palabras de Alsina. “Absolutamente nada de eso es cierto”, afirmaron en declaraciones a la prensa.

Familia Smith -Pinkett.

Will Smith, de 51 años, y su esposa forman uno de los matrimonios más queridos de Hollywood. La pareja de actores llevan casi 23 años casados, y son padres de Jaden, de 21 años, y de Willow, de 19. Se conocieron después de que ella fuera rechazada en el casting para interpretar el papel de la novia del personaje del actor en la exitosa serie The Fresh Prince of Bel-Air, emitida en la década de 1990. El famoso actor, oriundo de Filadelfia, tiene otro hijo, de 27 años, Trey, fruto de la relación con su primera esposa, Sheree Zampino.