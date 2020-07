Brasil registró casi 43 mil contagios y 1.220 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas

Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia. Reuters.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este jueves que dio positivo por coronavirus, aunque dijo que se siente "bien" y "fuerte", por lo que continuará trabajando de manera virtual.



"Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días", sostuvo Áñez en un mensaje difundido en redes sociales, en el que aseguró: "Juntos vamos a salir adelante".

La funcionaria, que reemplazó a Evo Morales en el cargo en noviembre del año pasado en medio de una crisis institucional en el vecino país, publicó un video en la red social Twitter en el que anunció su resultado positivo y dijo que continuará trabajando "de manera virtual" desde su aislamiento.

"Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo", dijo Áñez.

"Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy; me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento", agregó la funcionaria.

También expresó: "Quiero agradecer a todos los bolivianos y las bolivianas que trabajan por ayudar en esta crisis sanitaria que tenemos. Juntos vamos a salir adelante, que Dios los bendiga".

De acuerdo con cifras oficiales, Bolivia acumula más 40 mil casos de coronavirus hasta el momento, con 1.577 víctimas fatales a causa de la enfermedad, según datos compilados por la universidad estadounidense Johns Hopkins.

Añez prometió dirigir el Gobierno solo de manera temporal hasta convocar a nuevas elecciones, pero con la pandemia por el Covid-19 la fecha electoral se postergó hasta septiembre próximo, aunque la ex senadora critica ese llamado a las urnas por considerar que la posibilidad de contagio de esta enfermedad es muy alto.