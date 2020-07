Coronavirus: San Luis volvió a FASE 5 y quedó habilitado el turismo interno

Jaime Durán Barba

Desde su departamento de Quito, en Ecuador, y resguardado ante la pandemia, el reconocido consultor político Jaime Durán Barba opinó sobre la situación del coronavirus en ese país. Dijo estar “deprimido por primera vez en la vida” y que “hubiera estado buenísimo” que las autoridades locales ”se hubieran manejado como lo hicieron en la Argentina”.

Durán Barba sostuvo que la gente no se va “a olvidar más” de esta situación que está viviendo el mundo porque “todas las clases sociales están con prisión domiciliaria” para evitar nuevos contagios y la sociedad en general se encuentra “contando la cantidad de muertos que hay en un lado y en el otro”.

“El sistema de salud aquí colapsó, hay gente que llega hasta la sala de urgencias y se muere en el lugar porque ya no hay sitio. Hoy día se acabaron las camas, no de los sitios especializados, estoy hablando de los hospitales. Cuando tú vives en una ciudad en la que pasa todo eso, entiendes que hubiera estado buenísimo que aquí haya habido la inteligencia para manejar las cosas como lo hicieron en la Argentina. Más allá de simpatías o no con políticos, allá tienen 32 muerto por millón de habitantes, acá tenemos 600”, comentó ante Viviana Canosa para el programa Nada Personal, que se emite por Canal 9.

El ecuatoriano sostuvo que “en Quito la gente se está muriendo por todos lados”. Asimismo, reconoció que él “no le tenía miedo a la muerte y era una persona de un optimismo absolutamente desatado”, hasta que comenzó la pandemia.

Y agregó: “Es la primera vez en la vida que estoy deprimido y lo estoy por todo esto que está pasando. Yo te puedo dar nombres de varios amigos míos que se han muerto. Tengo 72 años, diabetes e hipertensión. Sé que en esta ciudad en la que vivo, si salgo a la esquina me muero y yo no quiero eso”.

Durán Barba advirtió que “todos estamos sufriendo un daño psicológico descomunal” como consecuencia del coronavirus que “va a hacer que cuando esto termine, salgamos de una manera irracional y violenta, no solamente en la Argentina”. “Yo tengo amigos y parientes que se han muerto y cuando una cifra tiene el rostro de una mujer a quien yo quería mucho y de la que no me pude despedir, porque no pude ir ni siquiera a su entierro... De eso no me olvido nunca más en mi vida”, contó.

Luego, el ex asesor de Mauricio Macri habló de los masivos banderazos que hubo en diferentes lugares de la Argentina, en el Día de la Independencia, en defensa de la Constitución y para reclamar el respeto a las instituciones. Sobre los manifestantes dijo que no eran “ni macristas ni no macristas; ni peronistas ni antiperonistas” porque “la gente no es de nadie” y en estos casos consideró que “reacciona suelta”. Además, desestimó que detrás de estas protestas haya estado la oposición, tal como sugirió el Gobierno.

Al respecto, manifestó: “Yo no creo que nadie nos hace creer nada, eso de que nos manejaban se ha ido extinguiendo. La nueva política ha ido liberando a la gente. Antes yo hablaba con mi padre, él decía algo y era la verdad absoluta. Hoy mis alumnos me cuestionan cosas, no quieren escuchar la educación como era antes, también porque la revolución de ahora hace que no sea tan importante conocer cifras, sino adaptarse a las situaciones”.

El consultor ecuatoriano se tomó un momento para criticar duramente las agresiones que sufrió el equipo periodístico de C5N durante una de esas marchas en el obelisco. Dijo que lo “enojó mucho que en una manifestación por la libertad de prensa, se ataque a un medio de comunicación”. Aclaró que no cree que los atacantes lo hayan hecho “de malos”, sino que tienen “la cabeza licuada porque la pandemia le ha hecho mal a todos”.

Por otra parte, el consultor político calificó al ex presidente Mauricio Macri, a quien él asesoró durante muchos años y a quien acompañó hasta la Casa Rosada, como “uno de los pocos políticos que pueden hablar de eso que es lo importante: el futuro”.

Sostuvo que le “hubiera gustado” que el líder el PRO hubiese participado del acto por el Día de la Independencia que encabezó el actual mandatario nacional, Alberto Fernández, en la Quinta e Olivos, como también la vicepresidenta Cristina Kirchner, Eduardo Duhalde y cualquier otro dirigente que haya estado al frente del Gobierno.

Por otro lado, evitó responder sobre las chances del ex Presidente para regresar a la Casa Rosada: “No lo sé, no me interesa. No sé si el día de mañana se separa de Juliana (Awada) o si llega a ser Papa. Si (Jorge) Bergoglio llegó, ¿por qué no podría llegar él?”, contestó, evadiendo claramente la pregunta de Canosa.

Durán Barba evitó hablar de la derrota de Juntos por el Cambio ante el Frente de Todos, ya que hacer eso “es una cuestión muy de la religión”. “Yo me equivoqué, lo reconozco. No me la paso diciendo ‘cómo me equivoqué, qué pena, qué malo que soy’, pero cómo no lo voy a reconocer si (Alberto Fernández) ganó las elecciones. Ya está”, finalizó en la entrevista.