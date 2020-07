Laurita Fernández, ¿por qué motivo se separó de Nicolás Cabré y por qué no volverían?

Laurita Fernández y Nicolás Cabré.

La separación entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré fue una de las noticias bomba de este 2020. Cuando parecía que todo venía viento en popa y en el verano protagonizaban la comedia Departamento de soltero en Mar del Plata, llegó la noticia del fin de la relación. Parecía que la rubia era la indicada para el actor que venía de varios romances con famosas... pero esta historia también se terminó.

Este jueves, la conductora del próxima Cantando 2020 dialogó con Los Ángeles de la Mañana y habló con total sinceridad sobre la separación con Cabré y remarcó el fuerte motivo que les impediría volver a estar juntos.

“¿La posibilidad de volver está cerrada?”, le preguntó Ángel de Brito a la actriz y bailarina. “Tuvimos una charla. Hay mucho amor, él es una persona que no dejo de querer de un día para el otro, pero cuando hablamos, el amor no falta, pero él tiene otro proyecto de vida diferente”, explicó la ex jurado del Bailando.

Dijo Laurita: “Él cambió su proyecto de vida por completo y yo no sé cuál es el mío, pero no estoy dispuesta a amoldarme al de él. Hoy estamos mirando horizontes completamente diferentes. Antes estábamos en la misma sintonía, pero después de esta ruptura él cambió su manera de proyectarse a futuro”.

Fernández, quien llega a esta nueva experiencia laboral de la mano de LaFlia soltera, dijo que está revisando la lista de candidatos pero “tampoco es que quiera usar el Tinder”.

Laurita Fernández agregó que ella aún sueña con armar su propia familia y tener hijos: “Él fue con la primera pareja que proyecté cosas en serio, en grande. Armar mi propia familia... Y a futuro, ese proyecto, en mí, sigue estando”.

Justo en el inicio de la cuarentena, la pareja puso fin a la relación. Fernández había señalado: “Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa. Veremos cómo está cada uno y si tenemos ganas de seguir acompañándonos o que cada uno siga por su lado”.

También contó qe la separación fue por videollamada: "No quedaba otra manera".

También reconoció que el viaje que hizo a Nueva York con su amigo fue “revelador”. “Me volví a conectar con cosas que me di cuenta que me apasionan y que, sin querer, estaba dejando de lado. No por culpa de Nico, pero eso no estaba bueno”, expresó Laurita.

En cuanto a su nuevo trabajo, se sabe que entre los participantes del reality de canto estará Carmen Barbieri, la madre de Fede Bal, el ex novio de la bailarina, con el que tuvo una relación en 2017. “Creo que fue la suegra que más me dio comer”, reveló Laurita en LAM.