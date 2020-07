Tres policías detenidos en Santa Fe por golpear a nene de 10 años con una escopeta

Niño agredido por policías en Santa Fe.

Un niño de solo 10 años de edad fue víctima de una salvaje agresión en pleno operativo por el cumplimiento de la cuarentena por coronavirus en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe. Si bien el hecho sucedió el pasado 30 de abril, tuvo consecuencias recién en las últimas horas: tres policías fueron detenidos por el ataque.

De acuerdo a la versión oficial que se conoció en aquel instante, todo comenzó cuando un joven de 17 años fue demorado en un retén por circular en su moto sin ningún permiso que lo habilitara.

Cuando cumplían con el trámite de rutina, sostuvieron los efectivos policiales, un grupo de vecinos empezó a tirarles piedras para que dejaran ir al infractor y uno de los proyectiles impactó en la cabeza de un nene de 10 años.

El testimonio de muchos testigos, sin embargo, contradice esta versión. Todos coincidieron en que había sido un efectivo policial el que golpeó con su escopeta al chico provocándole una fractura de cráneo. Incluso, tuvieron que operar a la víctima para quitarle las incrustaciones de esquirlas de hueso que tenía en el cerebro.

La declaración del niño mediante una cámara Gesell avaló el relato de los vecinos. De acuerdo a su testimonio, el policía lo agredió con el arma cuando quiso intervenir ante la detención de su cuñado, el joven motociclista.

El niño de 10 años tuvo fractura de cráneo. Canal 26.

En las últimas horas, el programa Telenoche Rosario por El Tres difundió la identidad de los tres agentes detenidos por el hecho. Se trata de María E. (actual subjefa de comisaría 10° de la Localidad de Luis Palacios) por falsificación de instrumentos públicos, Walter S. (agente comisaría 7°, de San Lorenzo) por encubrimiento y Juan Ramón V., el policía señalado por golpear al chico de 10 años.