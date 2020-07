Coronavirus en Mar del Plata: detectaron 23 nuevos casos y hay 130 infectados

Coronavirus en la Ciudad, NA.

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, dijo que, después del 17 de julio, cuando vence la etapa de la cuarentena más estricta en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), se pueden llegar a "tomar decisiones con tácticas diferentes" entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero "siempre en una estrategia conjunta".

"La semana que viene será clave para definir qué tipo de cuarentena o qué situación nos planteamos después del 17. Sabíamos que los casos de contagio iban a crecer, porque el objetivo es el de diagnosticar, testear y aislar, y vemos que en los lugares en que lo hicimos la curva de contagios empieza a bajar", dijo Santilli en declaraciones a Futurock FM.

Anticipó que, "a partir del próximo lunes, vamos a saber qué es lo que pasó a partir del 1 de julio último", cuando se estableció una cuarentena más estricta en el AMBA, y añadió: "Ahí vamos a ver qué paso y las decisiones las vamos a tomar en conjunto" entre la Nación, la provincia y la ciudad.

"Tenemos una estrategia conjunta en la región metropolitana que es indivisible, pero también la táctica puede ser diferenciada. Es decir, vamos a tener tácticas diferenciadas pero siempre en una estrategia conjunta para la región", remarcó Santilli.

Ante la insistencia periodística, el funcionario porteño subrayó: "La semana que viene vamos a tomar una decisión conjunta, donde podamos tener algunas tácticas diferentes; las decisiones serán conjuntas siempre y se puede tener dentro de una estrategia alguna medida distinta a otras".

En ese sentido, puso como ejemplo que "la economía de la Ciudad de Buenos Aires es de servicios y comercial", mientras que "la economía de la provincia de Buenos Aires también tiene algo de esto pero fundamentalmente es industrial".

"Entonces se necesitan medidas diferentes, pero no podemos abrir toda la Ciudad de Buenos Aires y no abrir la provincia de Buenos Aires. Eso no, eso se hace con una estrategia en común, pero pueden tener medidas diferentes", finalizó el funcionario porteño.