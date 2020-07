Ricardo Darín grabó un video a 26 años del atentado a la AMIA

Ricardo Darín.

El actor Ricardo Darín grabó un video como parte de una serie de hechos artísticos generados por la AMIA para conmemorar los 26 años del atentado terrorista contra la sede de la entidad, el 18 de julio de 1994.

En el video, llamado “Detengamos el odio”, Darín reproduce el monólogo de la emblemática película “El gran dictador”, de Charles Chaplin, estrenada en Estados Unidos en 1940, según informó la AMIA en un comunicado.

La pieza es una idea y realización general de Elio Kapszuk, con la dirección de Cecilia Atán y música de Leo Sujatovich.

“Con esta acción, desde AMIA nos propusimos resaltar valores imprescindibles que deben estar presentes en toda sociedad que defiende la vida y la dignidad humana”, sostuvo Ariel Eichbaum, presidente de la institución.

“La elección por la memoria, la verdad y la justicia debe prevalecer siempre. Al igual que la paz, son los cimientos desde donde nos paramos para decir no a los fundamentalismos”, completó el titular de la AMIA.

Estrenada hace ochenta años, casi en coincidencia con la invasión alemana a Polonia, la película “El gran dictador” -con guión, dirección y actuación de Charles Chaplin- denunció los peligros de los regímenes fascistas en ascenso, por entonces, en Europa, y la amenaza de destrucción y horror que conllevan.

El video finaliza con una consigna que llama a la reflexión y a la acción: “No alimentemos el odio, detengámoslo con verdad, memoria y justicia”.

La pieza audiovisual, que tuvo la realización general de AMIA y la productora “El perro en la luna”, está disponible en el canal de AMIA en YouTube (www.youtube.com/amiaonline) y en las redes sociales puede compartirse bajo el hashtag #DetengamosElOdio.

El video filmado por Darín se suma a otras expresiones artísticas organizadas para conmemorar los 26 años de la voladura de la sede de la comunidad judía de la calle Pasteur 633.

El cantante de la banda "Conociendo Rusia", Mateo Sujatovich, compuso la canción "No se borra" con la colaboración de Zoe Gotusso y la participación especial de León Gieco, y el tema dio lugar a un video.

Asimismo, en otro proyecto artístico para mantener viva la memoria, el artista Marcos Acosta elaboró la muestra digital "Re Memoria-Retratos de vida", desarrollada a partir de imágenes de archivo y fotografías que las familias de las víctimas eligieron especialmente para la creación de las obras.

Ante las restricciones impuestas por la pandemia, el próximo viernes habrá un acto virtual para recordar a las 85 víctimas fatales y más de 300 heridos del ataque terrorista.

El acto central tendrá la consigna "Que la Justicia no se lave las manos. Este año el acto es virtual, pero el reclamo es tan real como siempre".

En esta ocasión, se realizará el viernes 17 de julio a las 9.53, un día antes del aniversario del ataque, para dar lugar al cumplimiento de Shabat, el día sagrado de descanso para el judaísmo.