¡Atención fanáticos! "Ozark" se despide de Netflix con una cuarta y última temporada

Ozark, serie.

Netflix anunció la renovación para una última y cuarta temporada de "Ozark" el thriller dramático de la familia Byrde convertida en lavadora de dinero del narcotráfico, la cual se dividirá en dos partes.

Según se informó, serán 14 los capítulos para la despedida del matrimonio entre Marty (Jason Bateman) y Wendy (Laura Linney) y sus dos hijos, en los que se verá si continúan dentro del sistema criminal o toman la decisión de alejarse del delito.

"Una temporada más grande significa problemas de mayor envergadura para los Byrde", declaró Jason Bateman, en un comunicado.

"Las tres temporadas anteriores tuvieron diez capítulos cada una. Estamos muy contentos de que Netflix haya reconocido la importancia que tiene 'Ozark' y le haya dado la oportunidad de tener más tiempo para terminar la historia de los Byrde correctamente", explicó Chris Mundy, que volverá a ser el showrunner de la ficción.

"Ha sido una gran aventura para todos nosotros, tanto delante de la pantalla como fuera de ella. Así que estamos encantados de tener la oportunidad de terminarla de la manera más satisfactoria posible", agregó.

Linney, la otra protagonista de la serie, participará en la producción de la misma manera que Bateman, que ya era productor ejecutivo en temporadas anteriores.

Marty Byrde es un contador experto en lavado de dinero y paraísos fiscales. Luego de una mala jugada de su socio, debió abandonar Chicago con su familia para instalarse en la pequeña ciudad de Ozark, entre las montañas de Missouri, donde montó un imperio para continuar con el lavado de activos de un cartel mexicano.

A lo largo de las tres temporadas anteriores, se ve cómo la esposa y sus dos hijos comienzan a inmiscuirse en los negocios del Marty, llegando a un punto en el que se confunden la avaricia con el amor familiar.