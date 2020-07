Prueba de vacuna contra el coronavirus en Argentina: los requisitos que tendrán los voluntarios

"Son voluntarios, no se les paga, no hay remuneración, pero sí se toman todos los recaudos para que no incurran en ningún gasto: se cubren traslados al hospital y los estudios diagnósticos que deban hacerse", precisó el gerente general de la compañía farmacéutica Pfizer, Nicolás Vaquer.