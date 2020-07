Fernando Polack, por coronavirus: "Apuntamos a tener respuestas sobre la efectividad de la vacuna a fin de año"

Mascarillas.

El tapaboca se ha transformado en un objeto de uso indispensable cuando debemos salir a la calle para comprar provisiones o ir a trabajar a raíz de la pandemia del coronavirus. Su uso es una de las maneras más eficaces de evitar el contagio junto al lavado de manos.

Una de las preguntas que más surgen con respecto a este objeto es la cantidad de tiempo que puede ser utilizado y que su uso siga siendo seguro y efectivo.

No todos los tapabocas son iguales, existen las mascarillas quirúrgicas que son recomendables para las personas enfermas, sintomáticas o asintomáticas, para que con ellas no puedan contagiar al resto de la población. También son aconsejables para los niños que hayan dado positivo.

El tiempo de uso efectivo depende del fabricante y pueden tener fecha de caducidad. Lo más aconsejable es que no se usa más de cuatro horas y en caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se deseche de inmediato.

Estas mascarillas son las que usa personal sanitario, incluso antes de la pandemia del coronavirus y sirve para que los sanitarios, contagiados por covid-1, no puedan propagarlo. Este tipo de materiales no son reutilizables, por lo que no pueden limpiarse o desinfectarse. La protección que ofrecen las quirúrgicas es unidireccional y sirve como "barrera para minimizar la transmisión directa de agentes infecciosos entre la persona que la lleva y las personas que pueda tener alrededor".

Las mascarillas higiénicas son las que recomiendan que usen los más chicos sin síntomas. También son las que aconseja como medida complementaria, no sustitutiva, de las otras medidas de prevención frente al coronavirus. Estas cubren boca, nariz y barbilla y están provistas de un arnés que rodea la cabeza o se sujeta en las orejas.

La duración del uso dependerá de si son reutilizables o no. Esa información suele aparecer en la caja con una marca R es que son reutilizables y, por tanto, pueden lavarse y desinfectarse. Si son lavadas, deben ser secadas durante dos horas evitando ambientes contaminantes. En caso de que no sean reutilizables, deben descartarse después de un primer uso.

Las mascarillas higiénicas no se consideran un producto sanitario (PS) ni EPI y que solo sugieren su uso para personas que no tienen síntomas y ante la escasez de material. Aunque la apariencia entre las mascarillas quirúrgicas y las higiénicas puede ser similar o idéntica, la diferencia es que las higiénicas pueden ser de tela u otro material que filtre.

En el caso de las mascarillas de alta eficacia las usan los profesionales porque sirven para crear una barrera entre un riesgo potencial y el usuario. Aunque también pueden estar recomendadas para grupos vulnerables, siempre por indicación médica. Su finalidad es proteger a la persona que la lleva puesta de las inhalaciones de partículas infecciosas y, por tanto, su protección es de fuera hacia dentro.

Las mascarillas duales funcionan como una quirúrgica y una autofiltrante, por lo que se considera como productos sanitario y EPI y su uso está indicado para personal sanitario que trate con personas infectadas.

Las autofiltrantes dependen de si en su marcado aparecen como reutilizables (R) o no reutilizables (NR), por lo que solo pueden ser usadas una vez o en "un turno de trabajo".