Robo comando a destacamento de Prefectura en Ezeiza: se llevaron armas, municiones y chalecos antibala

Captura de video.

Un video dado a conocer en las últimas horas muestra el descontrol desatado dentro de un centro de infectados por coronavirus en Costa Salguero, en la zona de la Costanera.

En las imágenes se ve como las autoridades detuvieron a un paciente, que según testigos, robó un celular a otro.

Personal de salud intentaba calmar a quienes repudiaban la acción pero uno de los pacientes le propició una golpiza lo que derivó una violenta pelea de la que participaron, al menos, 30 personas.

Desde la Ciudad relataron que el hecho tuvo lugar hace dos días. "Desapareció un celular de un chico que está alojado ahí. Encontraron al chico que robó. Y después el pibe le pegó. La policía aisló a la persona que robó e hicieron la denuncia. La convivencia entre los pacientes que están ahí está buenísima", explicaron.

El Centro de Aislamiento de Costa Salguero cuenta con un equipo de 285 personas capacitadas bajo protocolos específicos dictados por el Ministerio de Salud de la Ciudad, e incluye a 120 promotores de salud que están en contacto estrecho con los pacientes.