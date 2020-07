Romina Malaespina mostró sus looks más sensuales en redes, ¿con cuál te quedás?

Tini Stoessel. Foto: Instagram.

Ella dice es el título de la nueva canción que Tini Stoessel presenta el próximo miércoles 15 de julio, y que tendrá la colaboración del trapero Khea. Este sencillo, ya asoma como un nuevo éxito, luego de Bésame, otra de las canciones que de la mano de R3HAB y Reik hizo bailar a millones de fanáticos de la joven artista.

Como es habitual, cada vez que Tini anuncia algo en las redes es tendencia y este adelanto no pasó desapercibido. Así quedó en evidencia cuando este miércoles subió un fragmento adelanto de la nueva canción provocando el delirio de los fans que ansiosos le piden que muestre más de este videoclip que la presenta en una faceta más sensual.

Luego de la ruptura de su pareja con Sebastián Yatra, la artista estuvo con escasa actividad en las redes sociales, sin embargo, cada vez que hace un mínimo comentario su fandom reacciona como ya sucedió con el lanzamiento de su documental #QuieroVolverTour, que muestra el detrás de escena de los shows que dio en el Gran Rex, otros escenarios de distintas provincias de Argentina y también la impactante convocatoria en países como Italia, México y Francia.

Tini, que diosus primeros pasos en la música de la mano de Violetta, el personaje que interpretó para Disney, se encuentra en la cima de los músicos más convocantes a nivel mundial. Colaboraciones con Yatra, Reik, Cami, Greeicy, Ovy on the drums, Nacho, Mau y Ricky Montaner, le valieron la fama mundial y hoy se posiciona como una de las preferidas en las plataformas.

Sobre al amor, en las ultimas horas, su ex se refirió a la relación que mantuvo con la jurado de La Voz Argentina. “Mi corazón está bien, terminé con Martina ya hace casi dos meses, obvio no fue un momento fácil y no lo ha sido. Nos seguimos queriendo cantidades y yo siempre voy a querer lo mejor para ella, siempre vamos a respetarnos, siempre nos vamos a tener un gran cariño”, expresó en una charla con la conductora de Univisión Chiquinquirá Delgado a través del segmento en línea El Break de las 7.

Ver esta publicación en Instagram #EllaDice 15 de julio🖤’ @khea.yf Una publicación compartida de TINI (@tinistoessel) el 9 Jul, 2020 a las 1:17 PDT

Yatra dijo por su lado que uno de los motivos principales de la ruptura con quien fuera su novia por poco más de un año se debe al distanciamiento geográfico y a la proyección de un futuro que habría de separar sus caminos, sin embargo, no descartó la posibilidad de en algún momento juntarse a conversar con Tini a quien le envió sólo buenos deseos.

El cantante dijo también que Tini marcó su vida de manera importante, por lo que guarda un grato recuerdo de la relación amorosa que incluso calificó como un milagro: “Yo lo que siempre digo, el hecho de que algo no dure para siempre no significa que es un fracaso para mí, esto que yo viví con ella ha sido de las bendiciones más grandes de mi vida, para mí siempre seguirá siendo un milagro muy bonito, positivo, algo con lo que he crecido y ojalá siempre podamos conservar esa bonita amistad”.