Viróloga escapó de China y reveló cómo ocultaron información del coronavirus

Li-Meng Yan, viróloga china, coronavirus.

Li-Meng Yan es una viróloga que trabajó por muchos años en la Universidad de Salud Pública de Hong Kong. En abril escapó de China y en las últimas horas brindó una entrevista donde reveló todo lo que sabía sobre el misterioso origen del coronavirus.

En diálogo con FOX News, Yan reveló que los chinos sabían desde antes del virus y que incluso sus trabajos fueron silenciados y que si se revelaban a tiempo, hubiese podido salvar miles de vida.

Yan le dijo a Fox: “La razón por la que vine a los Estados Unidos es porque tengo que dar el mensaje de la verdad sobre el COVID-19”. Reveló que si hablaba en China, hubiese terminado “desaparecida o asesinada”.

“El gobierno de China se negó a permitir que los expertos extranjeros, incluidos los de Hong Kong, investiguen en China. Entonces recurrí a mis amigos para obtener más información”, manifestó.

A fin de año, un amigo le reveló a la médica sobre la transmisión de persona a persona mucho antes de que China o la OMS admitieran que tal propagación era posible. En Wuhan, contó, había silencio y los médicos de allí no revelaban detalles.

El 28 de abril, Yan tomó la decisión de irse de China rumbo a Estados Unidos ante las amenazas y tras tomar contacto con gente en el gigante americano.

Tras las palabras de la médica, la Universidad de Hong Kong, la eliminó en su página de internet y emitió un comunicado en el que informaba de que ya no es miembro del equipo.