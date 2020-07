VIDEO: intendente jujeño copió discurso de la película "Día de la Independencia" para el 9 de Julio

El intendente durante el discurso.

Un hecho insólito se dio lugar el pasado 9 de julio en plenos festejos por el Día de la Independencia y ocurrió en Jujuy, en la ciudad de El Carmen. Allí el intendente, Alejandro Torres, copió un discurso al que se escucha en la famosa película “Día de la Independencia” de 1996.

Durante el discurso, Torres utilizó las palabras que usa el presidente de Estados Unidos en la película para dirigirse a la población que teme por una invasión de aliens justamente en la víspera del 4 julio, fecha que se celebra la independencia americana.

En Twitter, seguidores de la película escuchar su discurso y rápidamente lo asociaron a lo que se decía en la película, montando un video con ambos discursos que dejó expuesto el innegable parecido.

Algunos de los fragmentos que Torres enunció en su discurso, fueron: "Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro día de la independencia. Tal vez sea el destino que hoy, 9 de julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad y no moriremos sin pelear”.

Hasta el momento no hubo comentario oficial por parte del funcionario o de su entorno.