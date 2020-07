Enfermero italiano sobre coronavirus: "No se fue por arte de magia, volvemos a tener hospitalizados graves"

Enfermero italiano.

En Lombardía, Italia, un enfermero de nombre Luca Alini, alertó sobre el coronavirus y reiteró que "no ha desaparecido por arte de magia" y que en la zona donde trabaja se han vuelto a "hospitalizar a pacientes con сovid con insuficiencia respiratoria grave".

Alini realizó un descargo en redes sociales que fue eliminado luego, pero se pudo leer que dice: “La mayoría de la gente ahora piensa en el mar, las montañas, un aperitivo con amigos, un viaje de fin de semana", el virus "todavía existe".

Luca explica de igual modo que los casos no son en gran cantidad “como en febrero o marzo o primeros de abril”, pero alerta de que el virus "no se ha olvidado de hacer su trabajo" e "infecta a nuevos huéspedes para sobrevivir". Sobre el virus, insiste que "no ha desaparecido mágicamente y que todavía está cosechando víctimas en otras partes del mundo".

"Si alguien conoce a alguien que ha perdido a uno de sus seres queridos a causa del virus, que intente preguntar qué piensa de todo esto, del hecho de que haya personas que insisten en no usar la mascarilla. En retrospectiva, es fácil hablar, especialmente para aquellos que no estuvieron en las salas en febrero, marzo y abril. Lo que vimos y experimentamos en ese periodo no puede explicarse con palabras", explica.

"No estamos libres de covid, pero parece que no importa. Espero que todo lo que sucedió no se repita, por supuesto, pero nadie puede estar seguro de ello. La gran mayoría de las personas no se da cuenta de que el mundo está experimentando un evento que permanecerá en los libros de historia, para bien o para mal", cerró.