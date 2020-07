Desafío sobre ruedas: ¿te animás a conducir un auto Fórmula 1?

Pilotos contra el racismo.

La mayoría de los pilotos de la Fórmula 1, encabezados por Lewis Hamilton, se unieron hoy a la lucha contra el racismo y se manifestaron con la rodilla contra el suelo en la previa de la largada del Gran Premio de Austria.

Catorce de los veinte pilotos hicieron el gesto de la rodilla en el suelo que simboliza la lucha contra el racismo, mientras que los otros seis se quedaron de pie.

Your browser does not support the video element.

Hamilton, el impulsor de la movida, lució una camiseta con la leyenda "Black Lives Matter", mientras que otros utilizaron otras que decían "End Racism".

El holandés Max Verstappen (Red Bull), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el español Carlos Sainz Jr, el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri), el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y el finlandés Kimi Räikkönen (Alpha Romeo) decidieron quedarse de pie.

No obstante, Leclerc ya había avisado a través de sus redes sociales que no se iba a sumar a la manifestación.

"Creo que lo importante son los hechos y los comportamientos cotidianos más que los gestos formales que podrían ser percibidos como controvertidos en algunos países", escribió el piloto de Ferrari.

"No pondré la rodilla en el suelo pero esto no quiere decir para nada que estoy menos comprometido que los otros en la lucha contra el racismo", agregó el joven, de 22 años.

En esta línea se unió Verstappen: "Pienso que todo el mundo tiene derecho a expresarse cuándo y de la manera que quiera. No pondré la rodilla en el suelo pero respeto y apoyo las elecciones personales de cada piloto".