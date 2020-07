Juntos por el Cambio rechazó el pedido de Alberto Fernández y pidió una reunión exclusiva

Sergio Massa, por lucha contra coronavirus.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, expresó que "la Argentina está a la vanguardia en la lucha contra el coronavirus", cuando encabezó una recorrida por los laboratorios de la Universidad de San Martín, en los que se avanza en tres desarrollos científicos contra la Covid-19: el tratamiento con plasma, los test rápidos y la vacuna.

El titular de la Cámara baja remarcó el rol de las universidades en el ámbito de la investigación y el desarrollo científico e indicó que eso "es la demostración clara del liderazgo de la universidad pública argentina en la lucha contra el coronavirus, en la investigación y el desarrollo".

"Que estén trabajando en la producción de soluciones desde el punto de vista de la investigación nos pone en la responsabilidad en toda la legislación de promover y proteger la inversión en ciencia y tecnología alrededor de la universidad pública", afirmó Sergio Massa.

El legislador nacional fue acompañado por el intendente de San Martín, Fernando Moreira, el diputado nacional Leonardo Grosso, el legislador provincial Rubén Eslaiman, el rector Carlos Greco y el concejal Juan Eslaiman.

Sergio Massa en Universidad de San Martín. Canal 26.

Sergio Massa habló sobre la lucha contra el covid-19. Canal 26.