Fernanda Callejón recibió el alta junto a su familia: "¡Estamos los tres vivos!"

La actriz María Fernanda Callejón, su marido y su hija fueron internados de urgencia en las últimas horas tras haberse intoxicado por monóxido de carbono, a raíz de la falla que habría tenido una estufa de tiro balanceado que habían instalado en su domicilio.



Callejón, Ricardo Diotto y la pequeña Giovanna de casi 5 años, fueron internados en el Sanatorio La Trinidad de la localidad bonaerense de San Isidro.

Your browser does not support the video element.

La actriz confirmó que fue una "intoxicación severa", pero aclaró que los tres están "fuera de peligro".



"Acá estamos los tres juntos, estamos bien. No da mucho para hablar, estamos internados. Pero estamos muy bien. Estamos intoxicados por monóxido de carbono. Tenemos una intoxicación severa pero estamos fuera de peligro", reveló Callejón en declaraciones al portal Teleshow.

Durante el sábado por la tarde, había trascendido que los tres estaban en terapia intensiva, pero la pequeña se encontraba en un estado delicado.



De hecho, según habían indicado allegados a la familia la pequeña habría necesitado la asistencia de una cámara hiperbárica para que le suministrara oxígeno.



Sin embargo, con las declaraciones de Callejón llegó la tranquilidad, más allá del mal momento que vivieron.



La actriz explicó que colocaron "una estufa tiro balanceado nueva en casa, con un gasista matriculado de confianza, pero se ve que algo se filtró".



Asimismo, sostuvo que este mismo domingo iban a ir a su vivienda a revisar la instalación para comprobar qué era lo que había fallado. "Gracias a Dios, estamos bien", detalló Callejón.



En la Argentina se calcula que hay aproximadamente unas 200 muertes por año a causa de intoxicación por monóxido de carbono, y la mayoría de ellas se da entre junio y agosto, los meses en los que hace más frío.