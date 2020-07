John Travolta y su emotiva despedida a su mujer, Kelly Preston: "Su amor siempre será recordado"

John y Kelly, un amor para siempre. REUTERS

John Travolta sufrió un duro golpe con la pérdida de la mujer, Kelly Preston, con la que compartió las últimas tres décadas de su vida.

La también actriz falleció como consecuencia de un cáncer de mama y el intérprete quiso despedirla con una emotiva publicación en Instagram.

"Con gran pesar les informo de que mi preciosa mujer Kelly ha perdido su lucha de dos años frente al cáncer de mama. Luchó con coraje y el amor y apoyo de muchos", escribió el actor, que tuvo dos hijos junto a Preston, Ella, de 20 años, y Benjamin, de 9.

Travolta ha querido agradecer el esfuerzo y la dedicación del equipo médico con su mujer. "Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos con sus médicos y enfermeras en el MD Anderson Cancer Center, todos los centros médicos que han ayudado, así como con sus muchos amigos y seres queridos que han estado a su lado".

"El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos, que han perdido a su madre, así que perdonen de antemano si no tienen noticias nuestras por un tiempo. Pero tengan en cuenta que sentiré todo su amor en las próximas semanas y meses a medida que nos curamos. Todo mi amor, JT", publicó el actor junto a una bonita fotografía de su esposa.

Ella, la hija de Preston y Travolta. REUTERS.

Su hija Ella también quiso despedir a su progenitora. "Nunca he conocido a nadie tan valiente, fuerte, hermoso y amoroso como tú. Cualquiera que tenga la suerte de haberte conocido o haber estado en tu presencia estará de acuerdo en que tienes un resplandor y una luz que nunca deja de brillar y que hace que cualquier persona a tu alrededor se sienta feliz al instante. Gracias por estar allí para mí, no importa para qué. Gracias por tu amor. Gracias por su ayuda y gracias por hacer de este mundo un lugar mejor. Has hecho la vida tan hermosa y sé que continuarás haciéndolo siempre. Te quiero mucho mamá", escribió la joven con unas palabras que emocionaron al mundo.