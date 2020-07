VIDEO: atropelló a agente de tránsito en Liniers y lo detuvieron a 5 cuadras

Desaparición de Facundo Castro. Canal 26.

Mientras aún sigue adelante la búsqueda, este viernes se difundió la última foto de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años de edad que ha sido visto por última vez hace más de 70 días en momentos en que se trasladaba desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca.

En la foto difundida se lo ve junto a uno de los policías que ahora son investigados por su desaparición. Esta semana la causa pasó a la Justicia federal.

La imagen, captada en exclusiva La Brújula 24, fue tomada por la propia Policía Bonaerense el 30 de abril en la localidad de Mayor Buratovich, en el sur de la Provincia de Buenos Aires.

Allí se lo ve al joven parado de espaldas con un efectivo policial con chaleco, luego de que los oficiales lo detuvieran para labrarle un acta por incumplir la cuarentena. Está parado al lado de una camioneta Toyota Hilux de la fuerza, secuestrada el miércoles pasado para realizar peritajes.

Los policías involucrados afirmaron que después del control, el joven siguió su camino por la ruta 3 con dirección a Bahía Blanca, donde vive su novia. Su familia, dadas las circunstancias, sostiene que habría quedado detenido, por lo que denunciaron la "desaparición forzada". Así también lo confirmó el periodista Andrés Klipphan, con información EXCLUSIVA para CANAL 26.

Última foto de Facundo Castro. Foto: LaBrújula24.com.



Leandro Aparicio, abogado de la mamá del joven desaparecido, declaró recientemente: "Esa foto lo que nos dice es la relación que tiene la Justicia provincial con los medios, porque a la madre no se la dieron. No nos dice nada. Ahora estamos trabajando para presentar un escrito urgente ante el fiscal federal".

Búsqueda de Facundo Castro. Canal 26.

Luego de que la familia de Castro planteara sus dudas concretas sobre el procedimiento de la Policía Bonaerense, el fiscal Rodolfo De Lucía apartó a la fuerza de la investigación y se declaró incompetente para seguir al frente del caso.

En este sentido, Andrés Klipphan sostuvo en CANAL 26 que los familiares del joven pretenden "el peritaje no solo del vehículo que se ve en la foto, sino el de todos los que estaban por la zona".

Así mismo, según la información aportada por Klipphan, "el fiscal cree que se ocultaron pruebas".

En otro orden de cosas, resulta llamativo lo dicho por la madre del joven desaparecido, quien aseguró que Facundo la llamó y le dijo que "ni se imaginaba en dónde estaba y que muy posiblemente no lo volvería a ver".

Joven desaparecido en Bahía Blanca. Canal 26.

El miércoles, la Justicia federal de Bahía Blanca allanó la subestación Policía Comunal de Mayor Buratovich, ubicada a 95 kilómetros de esa ciudad. Suponen que el joven estuvo allí el 30 de abril, cuando se lo vio por última vez.

En el procedimiento secuestraron libros de guardia, registros y novedades de la dependencia. Algunos de los efectivos están en la mira.

Además de los handies del personal policial, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez pidió la requisa del móvil 23360 de la Bonaerense. Se trata de la camioneta doble cabina que aparece en la foto, señalada por testigos como el vehículo al que Facundo se subió alrededor de las 15.30 del día en el que se lo vio por última vez.

Policías investigados por desaparición. Canal 26.