Continuará el desabastecimiento de lácteos hasta mitad de semana por conflicto gremial

Las góndolas con faltantes.

El gremio de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), lanzó un quite de colaboración que se extendió hasta el sábado y que desembocó en un paro este lunes que afectará las góndolas por gran parte de esta semana.

Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), dijo: “Veníamos de varios días de quite de colaboración a los que se le sumó un paro de 24 horas y aunque se dictó la conciliación obligatoria el gremio dice que aún no fue notificado por lo que esta tarde también hubo lugares donde no se trabajó. Esto puede llegar a generar problemas en el abastecimiento en especial en todo lo que es frescos”.

Ya este lunes en ciudades como Rosario, Concepción, Quilmes, Mar del Plata y Capital Federal se pudieron apreciar imágenes de góndolas semis o totalmente vacías.

Sobre el conflicto, Villano agregó: “Depende mucho del día en qué sucede el paro, pero veníamos de varios días de quita de colaboración que en algunos casos se dio con más fuerza que en otros, pero que complica la puesta en marcha de la logística para distribuir”.

“Un ejemplo de esto es lo que sucedió en Adeco Agro en donde la planta de leche en polvo siguió trabajando con normal porque sería de un nivel de gravedad mayor, sin embargo, sí se frenó la de leche fresca”, manifestó.

Miguel Paulón, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), comentó: “Suponemos que hasta al miércoles estaríamos con algunos problemas en los sectores de los frescos en las grandes ciudades cercanas a las fábricas, en las más alejadas seguramente estaremos con inconvenientes hasta el jueves”.

Paulón expresó: “La leche se puede almacenar entre 24 y 36 horas aunque la calidad de la leche se deteriora un poquito por la presencia de bacterias, en ese caso se destina a otro productos. Esto es lo que hace que tengas faltantes en lo que es la línea de frescos”.

La conciliación obligatoria fue por 15 días hábiles y desde el el sector privado señalan que el conflicto es de difícil resolución porque no es una discusión salarial “porque nosotros veníamos acompañando la inflación”, sino que está relacionado con el financiamiento de la obra social del sindicato.