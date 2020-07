Nuevo spot del municipio de Merlo para cuidados en cuarentena: "Cada día es un día más cerca"

Spot de Merlo.

En el marco de alentar el cumplimiento efectivo de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, el Municipio de Merlo lanzó un nuevo spot para concientizar a todos los ciudadanos.

El municipio a cargo de Gustavo Menéndez dio a conocer un video donde una pequeña explica la importancia de cumplir con las recomendaciones para evitar el contagio y de cómo estamos cada vez más cerca de volver a reencontrarnos con nuestros seres queridos.

"Les pasa lo mismo que a mí: extraño a mis abuelos, extraño mi jardín, no es fácil la cuarentena. Estos últimos días aprendimos a lavarnos las manos al ritmo del feliz cumpleaños, a usar tapabocas y sobre la distancia social", explica la nena de nombre Abril en un video de un minuto de duración.

"Cada día que pasa es un día más cerca para volver para volver a los abrazos, a clases y a eso que tanto extrañás. Quedate en casa", cerró.

El municipio informa diariamente la situación epidemiológica y en el último reporte se registraron un total de 685 casos, 1071 recuperados y 32 muertos con un total de 1.788. Hya 680 casos en estudio y 4.930 en estudio.