La cúpula de la policía de Chaco renuncia en solidaridad con los uniformados involucrados en ataque Qom

Hospital Perrando, Chaco. Foto La Voz del Chaco.

Un allanamiento se realizó este sábado en el Hospital Perrando de la ciudad chaqueña de Resistencia tras el supuesto ataque que dejó sin funcionamiento a los respiradores de siete habitaciones del lugar en el que había pacientes con Covid-19.

La causa fue caratulada por el momento como "tentativa de homicidio" ya que el fiscal Roberto Villalba, a cargo de la investigación, sostiene que hay una gran posibilidad de que el hecho haya sido intencional; aunque no descartó ninguna hipótesis.

En tanto, el procurador general de esa provincia, Jorge Canteros detalló que el allanamiento se realizó en la sala de máquinas del Hospital Perrando y en las oficinas.

"El fiscal está convencido de que esto no fue un hecho casual, porque no es una tecla o una canilla, no es algo que se pueda cerrar de paso. Esto fue algo premeditado, fue hecho con un conocimiento técnico y con una llave adecuada para hacer el cierre", indicó Canteros ante la prensa local.

Y agregó: "El que hizo el trabajo necesitó una llave inglesa para poder cerrar y aparte conocer el lugar y lo que iba a hacer".

Además, durante el allanamiento realizado este viernes por la tarde, se secuestraron varias planillas vinculadas con los horarios y datos del personal que trabajaba en el sector afectado, en el momento en el que ocurrió el hecho.

Tras la denuncia realizada el pasado miércoles por las autoridades del hospital, la ministra de Seguridad y Justicia de Chaco, Gloria Zalazar, confirmó que el gobierno provincial se iba a constituir como querellante en el expediente judicial.

Este viernes, y según informó la prensa local, el fiscal Villalba tomó varias declaraciones testimoniales y pidió otras pruebas, para poder determinar si se trató de un atentado o simplemente de una falla humana o técnica.

También se informó que el fiscal esperaba el resultado del análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hospital.

En la provincia de Chaco, y según informó el Ministerio de Salud de esa provincia este sábado, son 2.209 los casos registrados hasta el momento y 107 las personas fallecidas por Covid-19.