Reapertura escalonada en Ciudad y Provincia: volverían comercios, peluquerías y actividad física

José Ignacio De Mendiguren en Radio Latina.

José Ignacio De Mendiguren, presidente del BICE, ex presidente de la Unión Industrial Argentina y ex Ministro de Producción habló en exclusiva por RADIO LATINA (FM 101.1) en el programa RL18, sobre la economía que se viene.

"Ante una crisis económica que teníamos nos cayó este terremoto a nivel mundial", afirmó De Mendiguren en la entrevista por radio Latina.

Entre lo que destacó fue que "El estado estaba desmantelado, no estaba en condiciones de generar tal asistencia pública... en créditos se ha otorgado 1,5 del producto bruto... La industria de la construcción tuvo una caída del 80% del consumo energético en abril".

"Nadie tiene clara la profundidad de esta crisis... cuando veo a los que no tienen responsabilidad y tensionan a la sociedad me preocupa...En 2002 Duhalde y Alfonsín no dudaron en trabajar juntos", reconocé ante su experiencia como ex Ministro de Producción en la presidencia de Duhalde.

Por último, el presidente del BICE dijo que: "Llegamos con niveles muy bajos de agregado de valor, así que si se logra generar confianza mediante el diálogo podemos aspirar a que se vuelva a invertir en Argentina".