Reino Unido saca a Huawei de red 5G hasta 2027, irrita a China y complace a Trump

Huawei es una de las compañías chinas que lidera la nueva tecnología 5G.

Fuentes francesas de seguridad en sistemas dijeron que "No habrá una prohibición total" para Huawei en el despliegue de las redes 5G. Pero sí se restringirá la utilización de los equipamientos del fabricante chino, por razones de soberanía y de independencia. Lo ha dicho el jefe de la Agencia Nacional de la Seguridad de los Sistemas de Información (Anssi), Guillaume Poupard, en una entrevista, señalando que se está incitando a los operadores que actualmente no usan Huawei, "a que no lo hagan".

"El Gobierno francés ha declarado en repetidas ocasiones públicamente que no tomará medidas discriminatorias contra empresas o países específicos sobre el tema de la red 5G, ni descartará el papel de Huawei", ha declarado Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

Por su parte, el Gobierno británico ha decidido cambiar su política de telecomunicaciones y eliminar este mismo año el uso de la tecnología de Huawei en su red 5G, por preocupaciones de seguridad. El embajador chino en el Reino Unido ha advertido de que si hacen de China un país hostil, tendrán que lidiar con las consecuencias.

"Daña la imagen del Reino Unido como un entorno abierto, favorable a los negocios, libre y transparente, como dice ser", ha dicho Liu Xiaoming, embajador de China en el Reino Unido.

En enero, Londres dijo que Huawei podría desempeñar un papel limitado en sus redes 5G. Un anuncio que enfureció a Washington, que sostiene que supone un riesgo para la seguridad nacional, alegando que podría ser utilizado por Pekín para espiar. Huawei insiste en negarlo.