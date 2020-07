Foto viral: un policía se convierte en héroe por calmar a un niño poniéndole vídeos en su celular en medio de un brutal accidente

Dieguito en su cumpleaños.

No son días fáciles para los argentinos y el mundo en medio del aislamiento social por la pandemia de coronavirus. Con la imposibilidad de salir y realizar nuestras tareas diarias crece la preocupación y la angustia, pero un video de un niño conmovió las redes para dar una verdadera lección.

El video cuenta con Dieguito quien festeja su cumpleaños con su familia con quien pasa la cuarentena, el pequeño sopla las velas y un familiar le pregunta cuál era su deseo a lo que respondió: “Tener una gran familia”.

Minutos después el niño comienza a revelar los regalos que su familia le dejó en una caja. Allí se puede ver de todo: snacks, stickers, temperas y demás cosas para que disfrute pese al encierro y la imposibilidad de estar con sus amigos.

Dieguito emocionada le agradece a su familia y les revela que este “es el mejor cumpleaños de su vida”.

Así es como un pequeño le da una lección a los adultos en momentos donde nos olvidamos de prestarle atención y valorar las cosas importantes como la familia y lo afectos.