Andy Kusnetzoff, positivo de coronavirus: ¿qué pasará con "PH, podemos hablar"?

Andy Kusnetzoff, PH.

Fue en la emisión de este martes en "Perros de la calle", cuando Andy Kusnetzoff le contó al aire a sus compañeros que dio positivo de coronavirus.

"Yo estoy bien, pero el sábado ya llegué medio baqueteado. Durante la transición de la "Misión Solidaria" (acción que lleva a cabo Metro 95.1) ya tenía un poco de tos y por suerte pudimos terminar. El domingo seguía con bastante tos, fiebre no tuve nunca. Por precaución ayer lunes me hice ver en la clínica que estoy ahora, me hice el hisopado y me acaban de informar que el resultado fue positivo", comenzó relatando el conductor a sus compañeros de programa.

"Me siento bien. No tengo fiebre, solo esta tos. La verdad que hay que cuidarse. Todos saben que soy muy obse, es más, los que trabajan conmigo me vivían haciendo chistes con eso. Lo único que puedo decirles es que se cuiden ya que estuve hablando con los médicos y me dicen que estamos transitando un momento muy jodido", dijo a sus compañeros cuando le preguntaron cómo se siente y cómo está de salud.

Tras conocerse la noticia de Andy, la pregunta fue qué pasará con "PH, podemos hablar", ciclo que conducía hasta hace días y donde los famosos confiesan hasta sus más íntimos secretos. Incluso en la última emisión estuvieron de invitados Flor Vigna, Romina Malaspina (conductora de Canal 26), Benito Fernández y el cocinero Christophe Krywonis.