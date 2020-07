Mauricio Macri explicó por qué fue a Paraguay y criticó las “medidas muy dañinas” que se tomaron por la pandemia

Julio Garro, intendente de La Plata.

En el marco de una iniciativa para que continuar fomentando la donación de plasma en pacientes recuperados de coronavirus, el intendente de la Ciudad de La Plata, Julio Garro, presentó un proyecto que exime del pago de tasas municipales a los pacientes recuperados de coronavirus que donen plasma para tratar a las personas que están atravesando la enfermedad.

Sin duda uno de los tratamientos más concretos y efectivos para la cura o mejoría del coronavirus es la transfusión de plasmas, este novedoso procedimiento médico que se ha practicado en el país y el mundo y ha obtenido beneficiosos resultados, sin embargo, para que esto pueda ocurrir, son los pacientes recuperados del virus quienes deben, a voluntad, ser donantes de plasma para ayudar a otros enfermos.

Tal vez el temor a contagiarse nuevamente, el temor a quedar debilitado o que esto impacte en la salud, no permite que el número de donantes sea el deseado por las autoridades, por ello, algunos se las ingenian para incentivar la práctica y han propuesto eximir de impuestos a quienes se presenten a donar plasma.

Fue justamente el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, quien presentó un proyecto destinado a eximir del pago de tasas municipales a los pacientes recuperados de coronavirus que donen plasma para tratar a las personas que están atravesando la enfermedad.

La iniciativa pretende "promover la donación voluntaria de plasma en los pacientes recuperados de coronavirus y fue elevada esta mañana al Concejo Deliberante local para ser debatida y tratada por los miembros del cuerpo", se dijo en un comunicado municipal.

De acuewrdo a la iniciativa de Garro, se otorgaría una "exención del 100% de la Tasa por Servicios Urbanos Municipales (SUM) y de todas aquellas contribuciones y tasas que se liquiden en forma conjunta con aquella".

Las personas recuperadas de #COVID19, donando plasma, podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. Elevé un proyecto al @ConcejoLaPlata para eximir del pago de la Tasa por SUM durante un año a todos los donantes voluntarios. ¡Sumate! — Julio Garro (@JulioGarro) July 13, 2020

La medida está pensada "en favor de personas recuperadas del virus Covid-19 que demuestren haber donado plasma convaleciente para el estudio de nuevos tratamientos contra la enfermedad".

Garro remarcó que están dando "un paso más en la búsqueda de soluciones para ayudar a los platenses", y agregó que son "una comunidad solidaria, más aún en los momentos difíciles, por eso no tengo dudas de que muchos vecinos van a hacer su aporte para ayudar a los pacientes con coronavirus".

La iniciativa presentada por el Ejecutivo local se extenderá "a los anticipos restantes del ejercicio 2020, y a los anticipos correspondientes al ejercicio 2021 cuyo vencimiento ocurriera antes del 1 de julio de ese año".

Para esto, el contribuyente "deberá solicitar el beneficio demostrando haber realizado la donación en alguno de los centros indicados por las autoridades sanitarias nacionales como establecimiento dedicado al estudio de los efectos del tratamiento del virus Covid-19 mediante transfusión de plasma convaleciente".

En el plasma están los anticuerpos que las personas que ya recibieron el alta pueden donar para que sean pasados a un paciente que, por razones de su inmunidad o complicaciones por otras enfermedades, no pueda neutralizar el virus.

Están en condiciones de donar plasma aquellas personas que hayan tenido Covid-19 y ya hayan transcurrido 28 días desde que desapareció la sintomatología o 14 días después de haber recibido una prueba negativa.

También es necesario pesar más de 50 kilos; tener entre 18 y 65 años; no ser diabético insulino dependiente y, en el caso de las mujeres, no haber cursado más de tres embarazos.

Conjuntamente, dentro de los requisitos para ser donante es necesario no haber padecido ningún tipo de cáncer; no tener stent ni cirugías cardíacas; no tener enfermedades de transmisión por sangre y no haberse realizado tatuajes ni endoscopías digestivas en los últimos 6 meses.