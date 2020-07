Murió Julio Maier, reconocido jurista y ex juez de la Corte porteña

Juan Maier. NA.

El ex juez del Tribunal Superior de Justicia porteño y reconocido jurista, Julio Maier murió anoche en la ciudad de Buenos Aires a los 80 años, confirmaron allegados y colegas.

“Acaban de avisarme de la triste noticia del fallecimiento de Julio Maier”, posteóen su cuenta de Twitter Matías Bailone, secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y profesor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Buenos Aires.

Integrante de la agrupación Justicia Legítima, desarrolló una extensa trayectoria en el mundo académico: fue profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires desde 1972, presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y miembro honorario de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal. Además, escribió distintas obras y más de cien artículos sobre esa materia.

En el Poder Judicial, Maier fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires desde su creación en el año 1998 hasta 2009, fecha en la que se jubiló.

El presidente Alberto Fernández fue uno de quienes lamentó el fallecimiento de Maier, al expresar su dolor por la partida. “Con Bacigalupo, Righi y Zaffaroni formaron la generación dorada del derecho penal argentino”, comentó el mandatario al mencionar a otros referentes juristas.

En su cuenta personal de Twitter, Fernández recordó que tuvo “el honor“ de comenzar su carrera docente con el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) en la cátedra de Maier de la UBA. “Fue un maestro de una honestidad intelectual más enorme. Todo mi pesar”, finalizó el Mandatario.

Mensaje de Alberto Fernández en Twitter.

“Falleció Julio Maier, una eminencia del Derecho Penal argentino, un hombre comprometido con la urgencia de una Justicia mejor, con convicciones inalterables. Un abrazo enorme a toda su familia”, escribió también en su cuenta de Twitter la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

Maier fue muy activo en política, a través de distintas organizaciones sociales y del ámbito jurídico. Formó parte del Centro de Estudios, Legales y Sociales (CELS) y de la agrupación Justicia Legítima. En ocasión sobre el debate sobre una próxima reforma judicial, Maier propuso a Alberto Fernández a que avance en la reformulación de la Corte Suprema de la Nación, en la que pueda dividirse en salas y sea el órgano exclusivo para declarar la constitucionalidad de las leyes, y no solamente se limite a modificar el fuero federal. Fue muy crítico del control de constitucionalidad “difuso”, es decir, de la atribución de los jueces a declarar la validez de una normativa.

“Una Corte Suprema que, en sesiones conjuntas de todos sus miembros, sea la única que puede invalidar, por contraria a la Constitución, una ley sancionada por el Parlamento nacional, que no representa otra cosa que una elección política”, planteó en una columna publicada recientemente. “No se achique Don Alberto, no vuelva a pensar tan sólo en un problema de la ciudad de Buenos Aires. La transformación no es sencilla, pero tampoco resulta imposible y menos ahora. Usted, para colmo de bienes, la conoce perfectamente”, finalizaba en su texto.

El reconocido jurista en el campo del derecho procesal penal, oriundo de Córdoba, se había recibido de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de esa provincia, en 1963.

Posteriormente, estudió Filosofía Jurídica y Derecho Procesal Penal en la Universidad de Munich, Alemania, y se doctoró en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba.