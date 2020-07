WhatsApp sufrió una caída a nivel mundial en sus servicios este 14 de julio

Caída de WhatsApp. Reuters.

A través de las redes sociales, usuarios de todas partes del mundo reportaron este 14 de julio del 2020 muchos problemas para acceder al servicio WhatsApp web. La plataforma deja utilizar la aplicación de mensajería instantánea desde sus computadoras.

De inmediato, la falla alcanzó a la aplicación móvil de WhatsApp. A las 15:00, el portal Down Detector indicó que hay una "falla potencial" en WhatsApp, luego de recibir un alto número de reportes de usuarios.

Según el sitio, un 61% de los usuarios dijo no poder enviar ni recibir mensajes por medio de la aplicación, mientras que un 39% dijo tener problemas de conexión.

Poco después a las 15:06, la plataforma actualizó el informe y confirmó que WhatsApp sí presentaba problemas en sus servidores. Sin embargo, los servicios de la plataforma empezaron a restablecerse.

Las zonas más afectadas por esta caída del servicio son varios países en Europa y México. En América, se pueden registrar reportes, aunque en menor cuantía, en Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Chile y Estados Unidos.

También hubo quejas por parte de usuarios en Canadá, dentro de la región y de otros países como India y Turquía, entre muchos otros.

La caída de Whastapp en todo el mundo. Infografía: Down Detector.

En Twitter, usuarios dijeron que la falla se presentó pocos minutos antes de las 15:00. Quienes ya estaba conectados al servicio WhatsApp Web perdieron la conexión y el servidor les reflejaba el mensaje "Conectando a WhatsApp... Reintentando".

En tanto, quienes no estaban conectados e intentaban acceder a la plataforma no podían hacerlo porque la misma no arrojaba el código QR necesario para establecer el vínculo entre la computadora y el dispositivo móvil.

Los internautas reportaron que también que tenían problemas para iniciar sesión en WhatsApp business.

Debido a las características de las fallas, en las que es imposible mandar mensajes, algunos usuarios de redes sociales pensaron que lo que estaba fallando era su conexión a internet.