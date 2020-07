Coronavirus: Anmat aprobó el primer test argentino de diagnóstico basado en tecnología RT-PCR

Controles en Constitución. Canal 26.

Un total de 878.233 usuarios circuló en el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el lunes, lo que representa un promedio del 21 por ciento.

Esta cifra representa un 6 por ciento de pasajeros menos (53.921) respecto al 29 de junio, previo a la nueva etapa de aislamiento estricto, en el que circularon 932.154 pasajeros.

Asimismo, significa una reducción del 79 por ciento frente a los usuarios que en promedio utilizaban el transporte público en días hábiles previos al aislamiento (4.242.450), en un relevamiento realizado por SUBE.

El promedio diario entre el 6, 7, 8 julio fue de 829.746 pasajeros, mientras que el promedio entre el 29 de junio y el 3 de julio fue de 796.852.

CANAL 26 estuvo en la estación ferroviaria de Constitución este martes, constatando estos datos EN EXCLUSIVA y como único medio.

En tanto, la media de la cuarta semana de junio (22 al 26) fue de 978.345, el de la tercera semana de junio (16 al 19), 1.061.398, el de la segunda semana de junio (8 al 12), 1.094.596, y el de la primera (1 al 5), 992.879.

En tanto, el promedio diario de la última semana de mayo (26 al 29) fue de 1.013.119 usuarios, mientras que el de la primera semana de aislamiento (20 al 26 de marzo) fue de 552.179 pasajeros.

En tanto, previo a decretarse la cuarentena (del 1 al 13 de marzo) fue de 4.242.450 pasajeros.

Por otra parte, en el transporte de usuarios entre jurisdicciones, en la segunda quincena de junio viajaron: un 63 por ciento dentro del Gran Buenos Aires; 19% dentro de la Ciudad; 14% desde la Provincia hacia la Ciudad; y 3,6% desde CABA hacia PBA.

Controles en estaciones de trenes. Canal 26.

En la primera quincena de junio, 65% dentro del Gran Buenos Aires; 18% dentro de la Ciudad; 13% desde la Provincia hacia la Ciudad; 3% desde CABA hacia PBA.

En la última semana de mayo los pasajeros usaron el transporte público en un 68% dentro del Gran Buenos Aires, en un 19% dentro de la Ciudad, en un 11% desde la Provincia hacia la Ciudad y en un 2% desde CABA hacia PBA.

En abril, durante el aislamiento: 70% dentro de la Provincia de Buenos Aires; 18% dentro de la Ciudad; 10% desde la Ciudad hacia la Provincia; 2% desde la Ciudad hacia la Provincia.

Por último, en marzo, previo al aislamiento: 57% dentro de Gran Buenos Aires; 26% dentro de la Ciudad de Buenos Aires; 14% desde Gran Buenos Aires hacia la Ciudad; y 3% desde la Ciudad hacia la Provincia.

Uso de transporte público en cuarentena. Canal 26.