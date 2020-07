Jimena Barón encendió Instagram con una foto impactante: ¿por qué la criticaron?

Cande Tinelli. INSTAGRAM.

Candelaria Tinelli siempre se muestra muy segura de sí misma y no duda en contestar en redes sociales a los comentarios de los #haters en Instagram. Tras recibir comentarios muy negativos por su cambio de look, fue entonces que una vez más salió al cruce de las críticas.

En su última publicación en Instagram, la hija del conductor Marcelo Tinelli fue muy dura hacia todas las personas que le cuestionaron su forma de ser y su osada imagen: "Bebés, me importa CERO lo que dicen". Así sentenció Cande las críticas recibidas.

Luego, fue por más: "Hago lo que quiero con mi cara, mi cuerpo y mi ogt. Si quiero mañana me hago la cara de pepe grillo. Sigan criticando que me dan importancia y me iluminan. Gracias". Su post alcanzó más de 98 mil likes y varios comentarios.

La mediática hija de Tinelli suele ser atacada por la cantidad de intervenciones estéticas que se realizó y la gran cantidad de tatuajes que lleva en su cuerpo. Lejos de callarse, Cande dijo al respecto: "Plastic girl"