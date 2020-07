¿Messi deja el Barcelona? Dudas sobre su futuro ante falta de novedades sobre su renovación

Lionel Messi y el Kun Aguero entrenando para la selección Argentina.

Sergio ‘Kun’ Agüero se convirtió durante el confinamiento en una estrella mundial de las transmisiones de Twitch, una red social en la que le siguen millones de personas, encantados con su devoción por los videojuegos y por cómo cuenta historias de su vida deportiva y privada entre juego y juego.

Con el regreso del fútbol parecía que se le había acabado el tiempo libre para su nueva diversión, pero una lesión le ha permitido volver a la acción ‘digital’. Y entre sus seguidores, uno muy especial, Leo Messi, quien interviene poco, pero cuando lo hace se deja notar para alegría de su amigo.

“Deja de boludear con eso, ¿no te ibas al fisio?”, le reprendió Messi a su amigo. Así lo leyó el ‘Kun’, descubriendo la identidad de quien le enviaba ese mensaje al ser preguntado por su novia. “Leo, ja, ja. “¿Cómo sabe qué estoy boludeando con esto? Porque seguro me está viendo”, señaló Agüero. No es la primera vez que tienen un ‘pique’ surrealista parecido.

Y entonces explicó a Messi por qué no estaba todavía con el fisioterapeuta, pero lo hizo utilizando el lenguaje espontáneo que utilizan entre dos grandes amigos: “Dale gil, Leo, salchichón, jaja. Estoy esperando al fisio que está viniendo. Y en esos 20 minutos estoy charlando acá, ja”. Pues nada,el ‘Kun’ le llamó “salchichón”. Seguro que habrá réplica del ‘10’ del Barça.

Aquí el video del cruce.