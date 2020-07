Guillermina Valdés encendió Instagram con un body súper cavado

Ivana Nadal.

Ivana Nadal es una de las famosas más activas en redes sociales durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, en el último mes se ha dedicado a brindar consejos a sus seguidores lo que despertó varias críticas.

En el último posteo sugirió a aquellos que estén atravesando una mala situación económica que "hagan ejercicio y escuchen música". "Si andas sin un mango y tenés ganas de renovar un poco tus energías, ponete música y hacete estos ejercicios. Lo único que necesitás es tu cuerpo y ganas de estar mejor. De adentro hacia afuera, no te olvides. No importa tener abdominales, importa sentirte bien", escribió en su posteo.

La conductora quiso transmitir un mensaje positivo y les recomendó a seguidores que no están pasando un buen momento que escuchen música y hagan gimnasia si no tienen dinero para otras cosas, pero las críticas empezaron a llover nuevamente.

"No entiendo este medio la verdad ni a esta sociedad. Lo que veo es que están muy dolidos y que la única forma que tienen de reaccionar ante lo desconocido es con odio, con maltrato y violencia", reveló ante las incesantes críticas.

Your browser does not support the video element.

"Los abrazo en su proceso, pero gracias a Dios yo me voy de este país a fin de año. Igualmente les deseo que sanen, que en algún momento puedan ser mejores personas. Entiendo que hay gente que no está preparada para procesarlo", reveló.

"La gente que critica es esa, la que no siente empatía por mí. Son almas a las que les falta evolución, las abrazo y las acompaño, con herramientas, porque consejos no doy a nadie", cerró.