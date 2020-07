Policía superhéroe salvó la vida de una bebé que no respiraba

Policía de Michigan salvando la vida de la niña, captura de video.

En el video se ve como la madre, desesperada, pide la ayuda del oficial, quien logró hacer que la pequeña pudiera respirar. A pesar de los momentos difíciles que está atravesando el mundo, siguen habiendo historias de héroes sin capa que nos hacen recuperar la esperanza.

En esta ocasión un policía de Michigan le salvó la vida a una bebé de 2 semanas de nacida. En el video publicado por Police Activity , el cual fue grabado por la cámara que llevan las patrullas, se puede ver como el oficial Cameron Maciejewski, detiene el auto al ver la señal de auxilio de una madre desesperada porque su pequeña no podía respirar y estaba a punto de morir.

"¡No puede respirar!", se escucha gritar a la madre entre sollozos, mientras en

cámara se le ve sumergida en desesperación. "ok, ella está llorando", dijo el policía después de realizar algunas maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar) que le salvaron la vida a la pequeña.

Noticias relacionadas

"No solamente el oficial salvó a la bebé, también hizo un trabajo excepcional consolando a la familia", declararon. Luego de la heroica intervención del policía, la bebé fue entregada al departamento de bomberos, quienes la llevaron a un hospital para su evaluación y descartar cualquier peligro.