VIDEO: la espectacular vista de Zhaotong, ciudad china construida a lo largo de un río

Li-Meng Yan, viróloga china, coronavirus.

Li-Meng Yan fue la viróloga que decidió contarle al mundo los secretos del gobierno de China sobre el coronavirus y cómo ocultaron información a través de una entrevista a Fox News.

La mujer, que trabajaba en la Universidad de Salud Pública de Hong Kong, no sólo asegura que China mintió sino que las autoridades del país conocían la peligrosidad y letalidad del coronavirus. La especialista fue de las primeras en alertar la transmisión del virus persona a persona y fue de las primeras en advertir lo letal que podía llegar a ser.

En su relato contó que decidió abandonar su país por su propia seguridad: "Si me hubiera quedado ahora estaría desaparecida o asesinada”. Además explicó que desde fines de 2019 trabajaba para investigar el alcance que podía tener este virus.

"Sé cómo lo ocultaron", aseguró a Fox sobre cómo el gobierno chino no alertó al mundo sobre la peligrosidad del coronavirus. Tiempo después decidió emprender camino a Estados Unidos donde sabría que estaría a salvo una vez que contara su historia.

Sobre su llegada a Estados Unidos, comentó: "Les dije que no me devolvieran a China, que yo había venido a contarles la verdad sobre la Covid-19. Y que, por favor, me protegieran Si no lo hacían el Gobierno chino me mataría".

Las autoridades aduaneras de su nueva casa, llamaron al FBI quienes la interrogaron durante horas, le requisaron su teléfono móvil como prueba y finalmente la dejaron continuar su viaje.

Tiempo después, Yan afirmó que el Gobierno chino acudió a su ciudad natal, Quingdao, y varios agentes registraron y destrozaron su apartamento. Además, interrogaron a sus padres, los cuales le han pedido que regrese a China y deje todo esto.

Por si fuera poco, la Universidad de Hong Kong ha querido borrar todo rastro de Li-Meng Yan al retirala de su página web adscrita a la universidad, le ha revocado el acceso a las webs de la universidad y ha prohibido que tenga acceso a sus correos, pese a que ella asegura que tenía aprobada una licencia anual.

"El Gobierno chino ha respondido rápida y efectivamente a la Covid-19 desde su inicio. Todos sus esfuerzos han sido claramente documentados en el libro blanco Fighting Covid-19: China in Actio con total transparencia. Los hechos lo dicen todo", respondió al embajada de China en Estados Unidos.