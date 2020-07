Venezuela: Argentina expresó "profunda preocupación" por violaciones a los Derechos Humanos y pidió elecciones libres

Federico Villegas, embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra.

Tras ser presentado el nuevo informe de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, sobre Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro, Argentina expresó su profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos e instó a cumplir con las recomendaciones de la ONU e incluyó un pedido de elecciones justas y creíbles.

Federico Villegas, embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra, expresó: “Señora presidenta, leímos con detenimiento el informe y las recomendaciones. Compartimos con la intervención conjunta pronunciada por Perú la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos así como por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela”.

“Esta crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones económicas y financieras, y por la pandemia del COVID-19, como ha reconocido la Alta Comisionada. También coincidimos en que solo el orden constitucional, la democracia y el estado de derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela”, continuó.

“En este sentido, nos hacemos eco del reciente llamado de la Alta Comisionada en favor de una negociación política inclusiva basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos”, agregó Villegas.

“Nuestra región está llamada a incrementar sus esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional liderada por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles. Entendemos que no son el aislamiento, las sanciones ni la estigmatización el camino apropiado para salir de esta crisis, sino el apoyo, la solidaridad y la utilización de los mecanismos de protección de este consejo”, reiteró.

Por último cerró: “Instamos a Venezuela a cooperar plenamente con este consejo y sus mecanismos, a implementar las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en su informe y a continuar implementando la cooperación con su oficina”.