Carlos Menem se sometió a estudios médicos luego de recibir alta por neumonía

El ex presidente de la Argentina, Carlos Menem, volvió este miércoles al Sanatorio de los Arcos para realizarse estudios médicos tras haber estado internado allí entre fines de junio y principios de julio por neumonía.

El senador por La Rioja se sometió hoy a exámenes sobre diabetes y nefrológicos, pero no necesitó quedarse internado y a la tarde volvió a la casa que tiene en la Ciudad de Buenos Aires.

Luis de la Fuente, médico personal del ex presidente, le practicará en agosto un cateterismo para revisar el estado general de sus arterias coronarias.

El ex gobernador de La Rioja permaneció varios días internado, primero en el Instituto del Diagnóstico y luego en el Sanatorio de los Arcos, por un fuerte cuadro de neumonía y descartaron coronavirus.

Cuando recibió el alta el 3 de julio, desde su círculo íntimo explicaron: "La diabetes que tiene ataca el corazón y los riñones y hay que controlarla de cerca. Se logró que mejorara de la neumonía y se decidió que vuelva a su domicilio para que se estudie afuera para no estar en la clínica con los riesgos que implica la pandemia".

El día antes, cuando cumplió años, su hija Zulemita Menem celebró: "¡Llegamos a los 90 años, viejito! Comienzo este día parafraseándote: 'Estamos mal, pero vamos bien'. Hoy es tu cumple, pero Dios me dio el regalo a mí de tenerte en este día. Te amo con mi alma. Fuerza pa".

Al día siguiente, el ex presidente abandonó la internación y regersó a su casa. Este miércoles regresó al sanatorio, pero solo para someterse a unos estudios de rutina.

