Coronavirus: ante llegada de la vacuna, líderes mundiales piden igualdad de acceso a las dosis

Thomas Kennedy, reclamando al gobernador de Florida. Foto: Twitter.

Un argentino-estadounidense , activista en favor de la reforma migratoria, interrumpió a los gritos al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, lanzando uras críticas contra su gestión de la pandemia de coronavirus , cuando estaba dando una conferencia de prensa en un hospital de Miami .

"¡Debería darle vergüenza! ¡Usted es una vergüenza! ¡Usted es una vergüenza! Estamos teniendo récord de casos y no está haciendo nada", manifestño a los gritos Thomas Kennedy segundos después de que el gobernador comenzara a hablar anteayer desde el podio.

Kennedy, un activista de United We Dream, la más importante organización en favor de los derechos de los inmigrantes con sede en Miami, tuiteó el video de su protesta y se identificó como la persona detrás de los gritos que se transmitieron en vivo por las estaciones de televisión de Florida que presentaban la conferencia de prensa. Poco más de una hora después de su publicación en su cuenta de Twitter, donde cuenta con 24.000 seguidores, el video ya tenía casi 170.000 vistas.

Con una red de contagios récord, Florida es el nuevo foco de la pandemia en Estados Unidos.

DeSantis dio su conferencia de prensa el martes en el Jackson Memorial Hospital, 24 horas después de que el Departamento de Salud de Florida reportó un récord de 15.299 casos nuevos. El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, y el CEO del Jackson Memorial Hospital, Carlos Migoya, también hablaron en la conferencia de prensa.

De acuerdo al panel de la Agencia de Administración de Salud de Florida, 8085 personas están recibiendo tratamiento en hospitales de Florida debido a complicaciones con la enfermedad respiratoria. Los condados del sur de Florida, Miami-Dade, Broward y Palm Beach, continúan reportando los números más altos de casos y hospitalizaciones en general.

DeSantis había empezado con su alocución en momentos en que fue interrumpido por los gritos de Kennedy. Luego se detuvo hasta que la seguridad escoltó al hombre fuera de la habitación, pero no hizo ningún comentario sobre los gritos del activista.

I just interrupted a press conference in Miami-Dade to let governor @RonDeSantisFL and @MayorGimenez know they are an embarrassment to FL and that their incompetence and lack of planning has resulted in the current public health crisis.



4,381 people have died so far in FL pic.twitter.com/q6SozHfT8o