Los parques de Disney reabrieron sus puertas en Orlando pero están casi vacíos

Pruebas con vacunas. Reuters.

En un artículo de opinión que ha sido publicado este miércoles en The Washington Post, ocho líderes de diferentes países del mundo, desde el primer ministro canadiense Justin Trudeau hasta la neozelandesa Jacinda Ardern, reclamaron a la comunidad internacional que se garantice que todo el mundo tenga la misma posibilidad de acceso a una futura vacuna contra el coronavirus.

El artículo pone el foco en que la demanda mundial de una vacuna exitosa se disparará, lo que podría llevar a las naciones a competir por conseguir los valiosos suministros, mientras que la lucha de las organizaciones internacionales apunta a asegurar un acceso equitativo para todos.

La nota fue firmada por Trudeau, Ardern, y los primeros ministros Pedro Sánchez , de España, Stefan Lofven, de Suecia, y Elyes Fakhfakh, de Túnez. Además participaron los presidentes Sahle-Work Zewde, de Etiopía, Moon Jae-in, de Corea del Sur y Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica.

Los mandatarios mundiales sostienen que "si bien la cooperación global en términos de recursos, experiencia y experiencias es primordial para desarrollar una vacuna, su fabricación y distribución, sin dejar a nadie afuera, realmente pondrá a prueba la cooperación global".

"Por lo tanto, debemos garantizar urgentemente que las vacunas se distribuyan de acuerdo con un conjunto de principios transparentes, equitativos y científicamente sólidos. El lugar donde una persona vive no debe determinar si vive, y la solidaridad global es fundamental para salvar vidas y proteger la economía", expresaron en su comunicado.

