Video: Quiso evitar un control en Pompeya, se bajó del auto y golpeó a un agente de tránsito

Control en Pompeya con el auto del detenido.

Un hombre fue detenido acusado de haber agredido a un agente de Tránsito en un control vehicular por el aislamiento social decretado por el coronavirus en el Puente Alsina, del barrio porteño de Nueva Pompeya.

El hecho ocurrió cuando personal de Tránsito detuvo la marcha de un Renault Megane que circulaba por el carril exclusivo destinado a los trabajadores esenciales. Fuentes policiales informaron que un agente le explicó al hombre que debía correrse hacia la vía de vehículos particulares y en ese momento el conductor intentó eludir el control, golpeando al efectivo con el espejo retrovisor del auto.

El agresor se bajó del rodado y, mediante insultos, golpeó al hombre en la cabeza, tras lo cual hizo presente la División Motorizada de la Policía de la Ciudad, que se encontraba en el acceso al Puente Alsina, y lo detuvo.

Noticias relacionadas

Al consultar con la Fiscalía Número 35, a cargo de la doctora Celsa Ramírez, se dispuso la detención del acusado y su traslado a la Comisaría Vecinal 4 B de la Policía de la Ciudad.

El vehículo detenido antes de que el hombre baje enfurecido a atacar al policía.

El video del acontecimiento se hizo viral en las redes donde se puede ver la detención del atacante por incumplir las reglas del aislamiento y por atacar al oficial de policia en Puente Alsina.