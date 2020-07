Vacuna de Oxford contra el coronavirus produjo "doble defensa" contra la enfermedad

Covid-19. VIDEO REUTERS.

Según un Estudio, el 80 por ciento de los pacientes hospitalizados con COVID-19 tienen síntomas durante meses. El análisis, que observó a 143 personas en Italia, se puede encontrar en el 'Journal of the American Medical Association'.

Todos los sujetos, cuya edad promedio era 57 años, habían sido hospitalizados. Sus condiciones de salud se observaron un promedio de dos meses después de experimentar los primeros síntomas.

Solo el 13 por ciento dijo que tenían cero problemas relacionados con el coronavirus.

Your browser does not support the video element.

Covid-19. VIDEO REUTERS.

Los signos de coronavirus agudo tampoco estaban presentes. El dolor articular fue un problema para casi un tercio, mientras que la mitad dijo que todavía sentían fatiga. También se informó falta de aliento y dolor en el pecho, en 43 por ciento y 22 por ciento, respectivamente.

El estudio también dice que tres o más síntomas continuos estaban en la mitad de los sujetos. Mientras hospitalizados, indicaciones de neumonía intersticial se reportaron en casi tres cuartos.

Cuarenta y cuatro por ciento ahora dice que su calidad de vida es peor que antes de contraer COVID-19.