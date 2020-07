VIDEO: Laboratorio Moderna de EE.UU. pasa a la fase 3 de su vacuna contra el coronavirus

La ciencia busca la vacuna efectiva contra el COVID-19. REUTERS

El laboratorio Moderna da un paso más. Su vacuna contra la Covid19 llamada mRNA-1273 , pasaría a la fase 3, lo que supondría la vacunación de 30.000 mil nuevas personas. Desde su sede en Estados Unidos han tenido el 100% de respuesta inmunológica en los 45 voluntarios.

Al inyectarla el paciente produce proteínas que imitan la superficie del virus. El cuerpo las interpreta como una invasión extraña y genera una alta respuesta inmunológica.

Los efectos secundarios no están considerados como muy graves, para el gran beneficio que produciría, según los científicos. Aunque más de la mitad de ellos sí experimentaron fatiga, dolor de cabeza o escalofríos.

España participa en la investigación de esta vacuna a través del laboratorio Rovi, pero no es la única que se está desarrollando en el mundo.

La OMS reconoce hasta 137 proyectos diferentes: Instituto Jenner de la Universidad de Oxford, Sinovac en China, y así una larga lista de países que continúan en una carrera sin descanso ante lo que podría ser la solución para frenar el virus.

Los primeros resultados de la vacuna de Moderna son prometedores

La vacuna experimental de Moderna INC para COVID-19 demostró que era segura y provocó respuestas inmunes en los 45 voluntarios sanos en un estudio en etapa inicial, informaron investigadores estadounidenses el martes.

La 1ª vacuna para COVID-19 probada en personas mostró resultados prometedores el martes.

La firma de biotecnología estadounidense Moderna comenzó las pruebas en humanos en marzo.

Investigadores informaron que este estudio en etapa inicial encontró que la vacuna es segura e indujo respuestas inmunes en los 45 voluntarios sanos.

Además no produjo efectos secundarios graves aunque más de la mitad de los participantes tuvo reacciones leves como fiebre, dolores de cabeza y escalofríos.

El gobierno de EEUU apoya esta vacuna con casi USD500 millones y la eligió para participar en ensayos en humanos a gran escala.