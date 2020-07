VIDEO DE ARTE CALLEJERO: el artista Banksy pintó con spray el metro de Londres con mensaje ante el coronavirus

Banksy en las calles, REUTERS.

El misterioso artista callejero británico Banksy publicó un video en sus redes sociales que muestra cómo pintó un tren subterráneo de Londres, Inglaterra, con un mensaje de prevención por el coronavirus.

Banksy toma el metro con un mensaje de prevención. El enigmático artista callejero británico pintó con spray un tren subterráneo con sus icónicas imágenes de ratas pero esta vez están estornudando.

Publicó el video en redes sociales con la frase 'Si no usas máscara no lo logras'.

Pasajeros vieron a Banksy cuya cara estaba tapada por una máscara mientras trabajaba.

Cortesía: Instagram / Banksy / REUTERS