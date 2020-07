Elisabeth Reina, la sexy influencer que recorría al mundo y ahora se reinventa en cuarentena

Fede Bal emocionado al contar que superó el cáncer.

Fede Bal anunció la noticia más feliz en sus redes sociales, el actor publicó en un emotivo post que superó el cáncer de intestino luego de que el tratamiento funcionara.

"Quiere decir que el tratamiento funcionó, y que soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme. Resumiendo: ME CURÉ", reveló.

“Elegí unas fotos que describen perfecto lo que fue mi recuperación, me pareció importante compartirlas con ustedes que tanto me ayudaron y acompañaron del otro lado. Una suerte de paso a paso, que algún día podré explayarme mejor. Ahí va”, agregó en el posteo.

Un momento especial fue el que compartió con todos sus seguidores donde publicó un video donde se lo ve comentándole las buenas noticias a su madre Carmen Barbieri, quien rompe en llanto al conocer que su hijo superó la dura enfermedad.

A principios de marzo, Bal contó que tenía cáncer de intestino luego de realizarse una colonoscopia y una endoscopia.