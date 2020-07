Cuarentena: desde Provincia dijeron que "no habrá una apertura absolutamente flexible"

Santojanni.

El director del Hospital Santojanni, Federico Charabora, alertó sobre el colapso del sistema de salud ante el aumento de casos de coronavirus. "El martes ya no pudimos recibir a pacientes que venían complicados. Iban a necesitar respiradores y nosotros no se los podíamos ofrecer", dijo.

Sobre esto detalló: "Tenemos 28 personas infectadas, graves, con respirador. El resto de las camas, de moderados -quienes necesitan oxígeno- y leves -estabilizados con medicación- están todas ocupadas. Sólo hay dos respiradores libres en el shockroom, que tenemos que tener porque somos los únicos que tenemos helipuerto y pueden traer en helicóptero a alguien que tenga un accidente en una autopista. Estamos al tope de la pandemia".

Respecto al sistema de salud, agregó: "Esto se tiene que saber. Pero no es que quiero que salga en este diario para pedir algo. Nosotros, de lo que es necesario, tenemos todo. Nos dieron un montón de camas, respiradores. Pero todo tiene una capacidad. Hablo constantemente con mis colegas de otros hospitales y están igual. ¿Ves por qué la gente se tenía que cuidar? No estoy en contra de las aperturas reordenadas. Pero que haya más conciencia social. Está pasando todo ahora".

El Santojanni no es el único hospital que vive una situación desesperante, lo mismo ocurre con el Hospital Álvarez. Fuentes de ese instituto, dijeron: "Está detonado, no hay ni una cama de terapia libre".

"Sí, están todos rotando. Tenemos una gran apoyo de los terapistas, que son los que más saben de cuidados intensivos, los recuperadores cardiovasculares, los anestesistas, que son los más acostumbrados. Pero de todas las especialidades están colaborando y además hay que seguir atendiendo en las salas no-covid”, agregó el director.

"Si viene un Covid positivo y no lo puedo recibir, se tiene que buscar un lugar donde lo reciban. En el SAME ya no hay una red definida por zonas. Ahora las ambulancias van donde se pueda recibir al paciente", explicó.

A lo último cerró: "El problema ya está sucediendo. Me parece que si todo se deja al libre albedrío, no en algo progresivo, ordenado, y la gente no usa barbijo, se reúne en sus casas, va a colapsar el Santojanni, el resto de los hospitales públicos, todo".