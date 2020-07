Infartante video en ropa interior de Ivana Nadal en Instagram: "Lo único que necesitás es tu cuerpo"

Oriana Sabatini. Foto: Instagram.

Sin usar filtros digitales ni tampoco una luz adecuada, dejando de lado las poses que usan las súper modelos en alguna producción fotográfica, y resaltando en distintos momentos supuestas imperfecciones de su figura –en caso de acatar los parámetros que dictan los estándares de belleza–, Oriana Sabatini se grabó con su teléfono celular en ropa interior para hacer un video de unos 30 segundos que luego posteó en las redes. Y con un texto muy particular.

“Ayer tuve un atracón, con lo cual hoy sería inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo”, empezó diciendo Oriana en Instagram, donde la siguen casi casi cinco millones de personas.

“Pero desde hace mucho tiempo tenía ganas de subir algo así. Después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto”, agregó.

La novia del futbolista Paulo Dybala, con quien vive en Turín, Italia, dijo que “claramente” su intención no era dictar “ninguna lección”, ni consagrarse como “una gurú del amor propio”. Aunque si su mensaje podía ayudar a otras mujeres, “buenísimo”. Y empezando por ella misma. Porque –según se desprende de sus propias palabras– es lo que hubiera precisado hace unos años. “(Este video es) lo que a mí me hubiese gustado ver cuando era adolescente, y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a seguir mejor”.

Ella al mismo tiempo reconoció que los posteos que habitualmente comparte en sus redes sociales suele tomarlas en los días que está “entrenando 24 x 7 y pasando hambre”. De allí que mostrarse al natural en esta filmación le permite quitarse “ese peso de encima”. Y enumeró: “Sé que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente (tengo) un poco de celulitis y ESTÁ BIEN”.

Inmediatamente la hija de Catherine Fulop reparó en los comentarios negativos que –como les sucede a muchas otras famosas– sus seguidores le escriben al pie de los posteos. “A esta altura me animo a mostrarme así porque no hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que yo, en mi cabeza, ya me dije”, manifestó, para concluir con una frase elocuente: “De todas maneras me encanta cómo salí en el video, y creo que eso ya es un paso bastante grande”.

Oriana Sabatini, tras su "atracón". Fotos: Instagram.

En muy poco tiempo, el video de Oriana Sabatini llegó a casi un millón y medio de reproducciones, otros tantos likes, convirtiéndose así en uno de los temas más conversados en las redes sociales este jueves: solo en ese posteo de la cantante –y en ese mismo lapso– 25 mil personas dejaron un comentario. Como su hermana, Tiziana Sabatini: “Qué felizzzzz me pone esto”, le confesó.

También Candelaria Tinelli le dedicó unas palabras: “Rajás la tierra, amor. Hermoso mensaje y vos... más linda, impo. Gracias por subir esto”. “Sos tan diosa”, le escribió Barbie Vélez, a la vez que Florencia Torrente se expresó con dos emojis, aprobando su mensaje. “Amo tu cuerpo. Se lo vivo diciendo a tu mamá cada vez que me la cruzo”, le contó Emilia Attias, mientras que Stefanía Roitman destacó “la cantidad de mujeres” a las que Oriana está “ayudando con este video”.