Quirós sobre cuarentena: "Creemos que la ciudadanía, junto con el Estado, hizo un enorme esfuerzo"

Fernán Quirós, ministro de Salud de CABA. NA.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, adelantó este viernes por la mañana que luego del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la nueva etapa de la cuarentena brindarán una conferencia de prensa, junto a Horacio Rodríguez Larreta, para detallar el plan previsto para la Ciudad de Buenos Aires.





Si bien Quirós no adelantó nada sobre las medidas, es un hecho que en la nueva etapa en la Ciudad volverán a abrir los negocios de cercanías, se podrá realizar actividades físicas al aire libre y la novedad será que los paseos de los chicos estarán permitidos los días de semana también.

"Creemos que la ciudadanía, junto con el Estado, hizo un enorme esfuerzo y con la curva del R nuestro estando alrededor del 1 estamos satisfechos y creemos que podemos a desandar medidas de bajo riesgo, como las que teníamos antes de la nueva etapa", explicó el funcionario porteño.

Todo indica que se pedirá "responsabilidad ciudadana".

¿Qué significa responsabilidad ciudadana? Que si en un negocio pueden entrar dos personas que no haya tres dentro del mismo. Si no se pueden usar los probadores de ropa, no utilizarlos.

Por sobre todo las cosas, se remarcará la importancia del uso de tapa nariz y boca, más el distanciamiento social, sobre todo en lugares cerrados, como supermercados, donde hay más riesgo de contagios.

En tanto, es un hecho que volverán los "runners", con un horario más ampliado, y la novedad será que los paseos de los chicos estarán permitidos los días de semana también, teniendo en cuenta que el lunes comienzan las vacaciones de invierno y no habrá clases virtuales.

Así mismo, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo en una conferencia de prensa que el 74% de las camas de terapia intensiva en el sector de salud privada de la Ciudad están ocupadas, al igual que el 70% de las unidades en el área pública dedicadas a atender pacientes con coronavirus.

"Con la evolución de la curva (de contagios de Covid-19) estamos en condiciones de tener a las personas de manera correcta (en atención de terapia intensiva)", afirmó Quirós, quien indicó que "trabajamos en conjunto con el sector privado para la atención".