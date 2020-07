Cuarentena por coronavirus: aprobaron eximición de pago de ABL para comercios porteños

Renta Básica Ciudadana. Foto: Anses.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) va a tener un último desembolso en el mes de agosto, de acuerdo a lo que han dado a entender desde el Gobierno, aunque no desaparecerá completamente sino que estudian reconvertirlo en una "renta básica ciudadana" para las familias más vulnerables.

Así lo manifestó este sábado el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien sostuvo que el IFE llegará a su fin porque se trata de una medida de "emergencia".

"El IFE tuvo un impacto muy potente. Logramos que el Estado llegue a 9 millones de personas, con realidades muy distintas y diferentes impactos. En los sectores de más bajos recursos evitó que cayeran en la pobreza y en la indigencia", afirmó el funcionario gubernamental.

De acuerdo a lo dicho por Santiago Cafiero, lo deberán "ir complementando con inversión pública y generación de empleo, que viene con la reactivación económica". Y dijo además: "Quedan los problemas estructurales de la Argentina, que son los que nosotros vinimos a resolver. Generar empleo abandonando un modelo de especulación financiera e ir hacia un modelo de producción y empleo".

¿Cómo será la reconversión del IFE y a quiénes le llegaría?

En el Gobierno hablan de los 3 millones de ciudadanos a quienes estaba destinado el IFE en un primer momento como posible tope para el cuarto pago. En una teleconferencia organizada por la Universidad de Lanús, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, habló sobre lo que todavía es un proyecto pero prevén como posible salida: una renta básica universal o renta básica ciudadana.

"No hay manera de ponerle un piso a la caída social y de empezar a reconstruir si no generamos una renta básica. Ahora, esa renta básica, que es la reconversión de mucho de lo que se está haciendo, no va a resolver el problema si no tenemos el eje puesto en el trabajo. Y un siguiente eje puesto en el acceso a servicios esenciales", dijo Arroyo.

¿Cuándo se hará efectivo el tercer pago del IFE?

Durante el último fin de semana, la directora ejecutiva de la Anses, María Fernanda Raverta, puntualizó que el tercer pago del IFE comenzará a abonarse a los beneficiarios del la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a la Asignación Universal por Embarazo (AUE), durante la segunda semana de agosto.

Al finalizar el pago de esos beneficiarios, comenzarán a cobrar los demás beneficiarios a través de las cuentas bancarias o CBU generadas para cobrar el segundo IFE.

Este segundo pago terminará de completarse el viernes próximo, de acuerdo al cronograma de pagos dispuesto por Anses.